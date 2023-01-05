İsrail tarafından 40 yıldır tutsak alınan Filistinli serbest kaldı

Kerim Yunus, 1983 yılında İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bir İsrail askerini kaçırıp öldürdüğü gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. Filistin Tutsaklar Derneği'ne göre Yunus, en uzun süre tutsak alınan Filistinli oldu.

60 yaşındaki Kerim Yunus, memleketi Ara'da bir kahraman gibi karşılandı. Yunus," Filistin için fedakarlık yapanlardan biri olmaktan büyük gurur duyuyorum" dedi ve Filistin davası uğruna daha fazlasını feda etmeye hazır olduğunu söyledi.

Salı günü İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, Yunus'un İsrail vatandaşlığından çıkarılmasını istedi.

Deri, İsrail Başsavcılığına yazdığı mektupta, "Terör suçları işlemekle sembol haline gelen birinden söz ederken, vatandaşlığının iptal edilmesi önemli bir mesaj verecektir" dedi.