İsrail’de aşırı sağcı Bennett, Netanyahu karşıtı blokla koalisyon için anlaştı

İsrail’de aşırı sağcı Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Netanyahu karşıtı blokla anlaştığını duyurdu.

Yehsh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümeti kurmak için çalışacağını duyuran Bennett’in bu açıklamasının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu kameralar karşısına geçerek Bennett’i “yüzyılın aldatmacası”nı yapmakla suçladı.

Sözkonusu koalisyon hükümetinin kurulması durumunda Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığı sona erecek. İki parti arasındaki anlaşmaya göre ilk iki yıl Bennett’in başbakan olması, sonraki iki yıl ise Lapid’in bu görevi yürütmesi bekleniyor.

Bennett Batı Şeria’nın büyük bir bölümünün ilhakını savunan sağcı bir milyoner.

Haaretz'in haberine göre Filistin Kurtuluş Örgütü'nden bir yetkili Bennett-Lapid hükümetinin "aşırı sağcı" olacağını ve Netanyahu hükümetinden hiçbir farkı olmayacağını söyledi.

İsrail’de Arap partilerinin içinde yer aldığı Ortak Liste’de yer alan Balad Partisi de Bennett-Lapid koalisyonuna karşı çıkacağını duyurdu. Balad Partisi’nden yapılan açıklamada Bennett’in Netanyahu’dan da sağcı olduğu vurgulandı.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti. Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti. Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.