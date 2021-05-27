İsrail: BM İnsan Hakları Konseyi'yle işbirliği yapmayacağız

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, oluşturulması BM İnsan Hakları Konseyi kararıyla öngörülen Gazze ve İsrail komisyonuyla işbirliği yapmayı reddettiğini duyurdu ve uluslararası hukuk ve etik standartlara uygun hareket ettiğini iddia ederek kararı reddettiğini söyledi.

BM İnsan Hakları Konseyi, Gazze Şeridi ve İsrail'deki ihlalleri soruşturmak için bir soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulunan bir kararı kabul etmişti. Konuya ilişkin İsrail Dışişleri Bakanlığı yayınladığı açıklamada şöyle dedi:

"İsrail, yerleşik bir İsrail karşıtı çoğunluğa sahip olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından ikiyüzlülük ve saçmalık rehberliğinde bugün (27 Mayıs 2021 Perşembe) kabul edilen kararı tamamen reddediyor. Bir terör örgütünün, hatta isim vermek gerekirse terör örgütü Hamas'ın İsrailli sivillere, 4 bin 300'den fazla roket atması, ahlaki bir başarısızlıktan ve uluslararası toplum ve BM üzerinde bir lekeden başka bir şey değildir"

Bakanlık, İsrail işgal kuvvetlerinin "en yüksek etik standartlara ve uluslararası hukuka uygun hareket ederek" vatandaşlarını Hamas saldırılarından koruduğunu öne sürdü. Açıklamada, "İsrail böyle bir soruşturmada işbirliği yapamaz ve yapmayacaktır" denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kararı "uluslararası hukuku alay konusuna çevirmekle" suçladı. Bibi şöyle konuştu:

"Bugünkü utanç verici karar, BM İnsan Hakları Konseyi'nin bariz İsrail karşıtı takıntısının bir başka örneğidir. Konsey'deki ahlaksız bir otomatik çoğunluk, Gazze'deki sivilleri canlı kalkanlara dönüştürürken kasıtlı olarak İsrailli sivilleri hedef alan soykırımcı bir terör örgütünü bir kez daha aklıyor. Vatandaşlarını binlerce ayrım gözetmeyen roket saldırılarından korumak için meşru bir şekilde hareket eden bir demokrasiyi 'suçlu taraf' olarak tasvir eden bu uluslararası hukuk alay konusuna çeviren şey, dünya çapında teröristleri cesaretlendiriyor."

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından Perşembe günü kabul edilen karar, tüm uluslararası insani yardım ihlallerini soruşturmak üzere BM İnsan Hakları Konseyi başkanı tarafından atanacak kalıcı bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonunun acil olarak kurulması çağrısında bulunuyor.