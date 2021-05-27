Dünyanın Politikası: İsrail KP'den Cassif ile son gelişmeler üzerine

Dünyanın Politikası'nın bu haftaki konuğu İsrail Komünist Partisi'nden İsrail Parlamentosu üyesi olan Ofer Cassif. Programda, bir süredir artış gösteren, Filistinlilere yönelik İsrail saldırganlığı, bunun İsrail siyasetindeki zemini, İsrail'in yerleşimciler üzerinden hızlandırdığı ilhak politikaları, İsrail vatandaşı olan Filistinlilere dönük baskılar ve saldırganlığın Filistin siyasetine yansımaları ele alınıyor.

Dünyanın Politikası: İsrail KP'den Ofer Cassif ile Filistin ve İsrail'deki son gelişmeler üzerine