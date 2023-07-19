İsrail'de 161 üst düzey asker hükümete tepki olarak istifa etti

İsrail Hava Kuvvetleri harekat karargahında görevli, aralarında general, tümgeneral, albay rütbesinde isimlerin de yer aldığı 161 yedek asker hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı ordudan ayrıldıklarını duyurdu.

Yedek askerler yaptıkları yazılı açıklamada, kendilerini İsrail ordusu hava kuvvetleri harekat karargahında görevli "insansız hava aracı operatörleri, teknik operatör, hava ekipleri ve diğer birimlerde çalışan" askerler olarak tanıttı.

İsrail hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesiyle ülkenin "demokrasiden bir diktatörlüğe dönüşeceğini" savunan askerler, ordu hizmetini bıraktıklarını açıkladı.

İsimlerin ve rütbelerin yer verildiği açıklamada, general, tümgeneral, albay, yüzbaşı seviyesinde yedek askerlerin yer alması dikkati çekti. (AA)