İsrail ve ABD: İran nükleer programıyla barışa karşı ciddi bir tehdit

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesi üzerinden bugün yayınlanan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'ın "hızla ilerleyen" nükleer programının bölgesel ve uluslararası güvenliğe "ciddi tehdit" oluşturduğu konusunda anlaştıkları söylendi.

ABD tarafının açıklaması, İran nükleer anlaşması olarak da bilinen Viyana'daki Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na ABD'nin geri dönme olasılığına ilişkin müzakerelerin ardından geldi. Söz konusu Ortak Kapsamlı Eylem Planı, ABD'nin İran'a yaptırımlarını hafifletmesi karşılığında Tahran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarını belli bir sınırda tutmasını öngörüyordu, ancak anlaşma ABD'nin koşulları ihlal etmesi ve tek taraflı çekilmesiyle anlamını yitirmişti.

Beyaz Saray'a göre, hem Washington hem de Tel Aviv, İran'ın yalnızca nükleer programıyla değil, aynı zamanda "istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri ve terörist vekil gruplara desteği" olduğunu öne sürdükleri faaliyetleriyle de "tüm yönleriyle" bir tehdit oluşturduğu konusunda anlaştı.

Beyaz Saray, "Yetkililer, ABD ve İsrail'in İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlama konusundaki kararlılıklarında uyumlu olduklarını doğruladılar" dedi. İsrail Orta Doğu'da nükleer silah sahibi olan tek ülke konumundayken, ABD de Türkiye sınırları da dahil olmak üzere bölgede nükleer silahlarını konuşlandırmış durumda.

Beyaz Saray'ın açıklaması ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsrailli Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata arasında Kudüs'te gerçekleşen görüşme sonrasında geldi.

ABD'nin 45. Başkanı Donald J. Trump tarafından fiilen yok edilen anlaşmanın yeniden imzalanması konusunda halefi Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra müzakereler başlamıştı. İsrail'se İran'a karşı ağır kuşatma politikalarının devamlılığını talep ediyor.