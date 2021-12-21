Eski İstihbarat Şefi, Süleymani suikastında İsrail'in de parmağı olduğunu söyledi

İsrail’in eski İstihbarat Şefi Tamir Hayman, 3 Ocak 2020’de İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden İsrail’in de sorumlu olduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de Bağdat Havalimanında insansız hava aracıyla saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Suikast sonrasında İran cephesinden intikam sloganları atılırken İsrail, suçlamalara ilişkin net bir açıklama yapmamıştı.

Ancak geçtiğimiz eylül ayında eski İsrail İstihbarat Şefi Hayman, İbranice yayın yapan bir dergiye verdiği röportajında, İsrail’in Süleymani suikastından sorumlu olduğunu açıkladı.

Hayman, İsrail istihbaratının, Süleymani'nin Şam'dan Bağdat'a uçuşunun ayrıntılarını ve Süleymani'nin numaralarına erişiminin olduğunu belirterek, “Süleymani’yi öldürmek başarıydı, çünkü benim gözümde İran baş düşmanımızdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hayman, Süleymani gibi bir lideri bulmanın nadir olduğunu ifade ederek, suikastın İran’ın Suriye’deki gücünün önüne geçmek için yapıldığını söyledi. (İHA)