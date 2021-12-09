'ABD ve İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı tatbikatı düzenleyecek'

ABD'li ve İsrailli savunma yetkililerinin, İran'ın nükleer tesislerine dönük olası saldırı senaryosu kapsamında askeri tatbikat düzenlemek için bugün görüşme yapacakları öne sürüldü.

Reuters'ın haberine göre, ajansa konuşan ABD'li yetkililer, diplomatik görüşmelerin tıkanması ve ülke liderlerinin onay vermesi durumunda savunma yetkililerinin "en kötü senaryo" kapsamında İran'ın nükleer tesislerini yok etme planına dönük askeri tatbikatlar için görüşeceklerini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Washington ziyareti kapsamında bugün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la görüşecek. Reuters'a konuşan kaynak, konunun bugünkü görüşmede ele alınacağını öne sürdü.

İsrail medyası, iki gün önce Tel Aviv yönetiminin Nükleer Anlaşma'ya geri dönülmesi için yapılan Viyana görüşmelerinin tamamen tıkanması durumunda İran'a saldırı düzenlenmesi yönünde ABD'ye çağrı yapacağını iddia etmişti.