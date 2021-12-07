İsrail medyası: Tel Aviv, ABD'ye İran'a saldırmayı önerecek

İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin Viyana görüşmelerinin tamamen tıkanması durumunda İran'a saldırı düzenlenmesi yönünde ABD'ye çağrı yapacağını öne sürdü.

İsrail televizyonunun isimsiz kaynaklardan aktardığına göre, İran'a saldırı önerisi, Washington ziyaretleri sırasında İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve Mossad Başkanı David Barnea tarafından yapılacak.

Kanal 12 ve 13'ün aktardığı iddiaya göre, İsrailli yetkililer, Viyana görüşmelerinin sonuçsuz kalması durumunda İran'a saldırı fikrini bir "B Planı" olarak sunacak. İki yetkilinin, İran'a daha fazla yaptırım uygulanması için de Washington'a çağrı yapacağı ifade edildi.

Kanallar, saldırıların İran'ın nükleer tesisleri dışındaki bölgelerine yapılmasının önerileceğini ileri sürdü. Kanal 12, saldırının İran'ın Yemen'de olduğu iddia edilen üsse yapılabileceğini öne sürdü. Tahran, Yemen'de bir üssünün bulunduğuna dair iddiaları yalanlamıştı. Kanalda, "Böylesine bir saldırı, İran'ın müzakere masasındaki tutumunu değiştirebilir" ifadeleri kullanıldı.

Viyana görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı

İran'la 6 ülke arasında 2015 yılında imzalanan ve Nükleer Anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (JCPOA) dönmek için Viyana'da yürütülen müzakerelerin 7. turu ikinci haftasına girerken, katılımcılar henüz bir mutabakata varamadı. Tahran, geçtiğimiz hafta mutabakat için iki tasarı sunmuştu.

ABD ve Avrupa ülkelerinin, "daha önceli görüşmelerdeki taahhütlerinden geri döndüğü" iddiasıyla İran'ın tasarılarına tepki gösterdiği bildirilirken, İran bu iddiaların doğru olmadığını belirterek yeni önerilerin "tamamen müzakereye açık" olduğunu ifade etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sayit Hatipzade, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşma taraflarına suçlamalardan vazgeçme çağrısı yaparak, "Biz doğal olarak tasarı metinlerine ilişkin karşı tarafın düşüncelerini dinlemeyi ve buna dair gerçek bir karşı öneri sunmalarını bekliyoruz" dedi.

Nükleer Anlaşma

2015 yılında imzalanan Nükleer Anlaşma'dan ABD, 2018 yılında Donald Trump'ın başkanlık döneminde tek taraflı çekilmiş ve İran'a dönük yaptırımları yeniden yürürlüğe koymuştu. Tahran, buna karşılık anlaşma taahhütlerine uymayacağını açıklamış ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini kademeli olarak artırmaya başlamıştı.

Bu yılın başında göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmaya geri dönmek istediğini açıklamıştı. Ancak, taraflar arasında anlaşma taahhütlerine ilişkin henüz anlaşma sağlanamadı.

İran, anlaşmaya dönülmesi için ABD'nin Tahran'a dönük tüm yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD'yse ilk adım olarak İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurmasını istiyor. Washington, bunun ardından yaptırımları kademeli olarak yumuşatacağını söylüyor.