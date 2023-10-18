İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı katliamı savundu: 'Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcı'

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail'in Gazze'de en az 500 kişinin ölümüne yol açıdan hastane saldırısından kısa süre sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Itamar Ben-Gvir, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda "Hamas, elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcısıdır" ifadelerini kullandı.