İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı katliamı savundu: 'Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcı'

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail'in Gazze'de en az 500 kişinin ölümüne yol açıdan hastane saldırısından kısa süre sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Itamar Ben-Gvir, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda "Hamas, elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcısıdır" ifadelerini kullandı.
כל עוד חמאס לא משחרר את החטופים שבידיו - הדבר היחיד שצריך להיכנס לעזה הם מאות טונות חומר נפץ של חיל האוויר, לא גרם של סיוע הומינטרי.— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 17, 2023