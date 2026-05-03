İsrail telefonları SMS’ler üzerinden izleme cihazlarına dönüştürüyor

İsrail bağlantılı telekomünikasyon altyapısının, dünya genelinde sivillerin telefonlarını uzaktan izleme araçlarına dönüştürmek için kullanıldığı ortaya çıktı.

Citizen Lab tarafından yayımlanan araştırmaya göre, mobil ağlar üzerinden işleyen sistem sayesinde kullanıcıların cihazlarına gönderilen özel SMS’ler aracılığıyla izleme yapılabiliyor.

Haberi yayımlayan Haaretz, “Ghost Operators” (Hayalet Operatörler) olarak adlandırılan bu yapının, klasik casus yazılımlardan farklı olarak doğrudan telekom altyapısını kullandığını aktardı. Buna göre sistem, mobil operatörlerin uluslararası sinyalleşme ağlarındaki zafiyetlerden yararlanarak hedef alınan telefonlara görünmeyen ya da kullanıcı tarafından fark edilmesi zor mesajlar gönderiyor. Bu mesajlar üzerinden cihazlara sızılabildiği, konum verilerinin takip edilebildiği ve kullanıcıların iletişim trafiğinin izlenebildiği belirtiliyor.

Araştırma, söz konusu yöntemin yalnızca bireysel hedeflere yönelik sınırlı bir gözetim aracı olmadığını, aksine geniş ölçekli izleme kapasitesine sahip olduğunu ortaya koyuyor. En az 10 ülkede kullanıldığı belirtilen sistemin, bu ülkelerdeki güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından aktif biçimde devreye sokulduğu ifade ediliyor. Bu durum, telekom altyapısının doğrudan bir gözetim aracına dönüştürülebileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, bu tür sistemlerin özellikle gazeteciler, muhalif siyasetçiler ve toplumsal hareket liderleri açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor.

Daha önce de İsrail menşeli casus yazılımların farklı ülkelerde siyasi muhaliflere karşı kullanıldığına dair çok sayıda örnek ortaya çıkmıştı. Ancak son bulgular, gözetim faaliyetlerinin yalnızca telefonlara yüklenen yazılımlar üzerinden değil, kullanıcıların kontrolü dışında işleyen altyapılar aracılığıyla da gerçekleştirilebildiğini ortaya koyarak, denetimin çok daha zor hale geldiğini gösteriyor.