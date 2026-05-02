İran kırmızı çizgilerini ABD'ye iletti, Hürmüz için 12 maddelik plan hazırladı: İsrail gemilerine izni yok

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklife ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı.

Buna göre İran, 14 maddelik teklifinde kırmızı çizgilerini vurgulamakla birlikte savaşın sona erdirilmesi için somut bir yol haritası önerdi.

İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin, Washington'un 9 maddelik teklifine karşılık olarak hazırlandığı ve savaşın sonlandırılması için somut öneriler içerdiği bildirildi.

IRNA, İran'ın ilettiği teklifi, "İran, ABD ile müzakerelerde ara bulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti" ifadesiyle duyurmuştu.

Hürmüz planı: İsrail gemilerine geçiş izni yok

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı yönetim planının 12 madde olarak düzenlendiğini belirterek, konusu planla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Bu plana göre, İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine asla izin verilmeyecek. İran'a düşmanca girişimde bulunan ülkelerin gemilerinin de savaş tazminatı ödemedikleri takdirde geçişine izin verilmeyecek. Diğer gemiler ise İran Meclisi tarafından oluşturulan yasa ve İran tarafından verilecek izin doğrultusunda geçiş yapabilecek.

Hürmüz Boğazı'ndaki haklarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Nikzad, "Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, dayatılan üçüncü savaştan önceki gibi olmayacak. Hürmüz Boğazı'nın yeni yönetim biçimi, petrolün millileştirilmesi kadar önemlidir" diye konuştu.

İran Meclisi Bayındırlık Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Rızai ise Hürmüz Boğazı'nı yönetmenin nükleer silah elde etmekten daha önemli olduğuna vurgu yaparak, "Hürmüz Boğazı geçişlerinden elde edilecek gelirin yüzde 30'u silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine, yüzde 70'i ise halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kalkınma hamlelerine ayrılacak" değerlendirmesinde bulundu.