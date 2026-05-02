CANLI
ABD-İsrail saldırılarında 64. gün: Trump'tan Hürmüz'de 'korsanlık' itirafı, İran'dan yeni önlemler
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde, Hamaney'in talimatları doğrultusunda 'yeni yönetim kurallarının uygulanacağını' duyurdu.
Trump, "İran'la görüştük, umutlu değilim. İhtiyacımız olan anlaşmayı imzalamıyorlar" dedi.
İran, ABD saldırılarının yeniden başlayacağını düşünüyor.
Lübnan'da soykırımcı İsrail saldırıları, işgal ve yıkımı sürüyor.
Başkent Tahran’daki Veliasr Meydanı’na asılan ve Hürmüz Boğazı'na atıfta bulunulan afişte, İngilizce 'kırılma noktasında' yazıldı.
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 02.05.2026 , 10:58 Güncelleme Tarihi: 02.05.2026 , 14:17
28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.
İran'ın teklifte bulunduğunu ve bu tekliften memnun olmadığını söyleyen Trump, "İran'la görüştük, umutlu değilim. İhtiyacımız olan anlaşmayı imzalamıyorlar" dedi. "İran konusunun hızla çözülmeyeceğini" belirten ABD Başkanı Trump, "savaşın erken sona ermesinin söz konusu olmadığını" ifade etti. Geçtiğimiz günlerde İran'ı korsanlıkla suçlayan Trump "Hürmüz'de gemiye el koyduk, korsanlar gibiyiz" diye konuştu.
ABD, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için İran'a geçiş ücreti ödeyenlerin yaptırımlarla karşı karşıya kalma riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu. 1 Mayıs Cuma günü yapılan uyarı, ABD-İran ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiği bir dönemde, ABD'nin boğaza uyguladığı deniz ablukasının üçüncü haftasına girdiği sırada geldi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise Basra Körfezi'nde İran lideri Mücteba Hamaney'in talimatları doğrultusunda yeni yönetim kurallarının uygulanacağını duyurdu.
Lübnan'da soykırımcı İsrail saldırıları, işgal ve yıkım da sürüyor.
soL, ABD ve İsrail’in İran’a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.
Gün gün ABD-İsrail saldırılarını okumak için haberimize tıklayın.
14:17,
Pentagon: ABD'nin deniz ablukası İran'a yaklaşık 4,8 milyar dolara mal oldu
The Hill gazetesine konuşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, ABD'nin İran'a yönelik 2 haftadan fazla süredir uyguladığı deniz ablukasının Tahran yönetimine yaklaşık 4,8 milyar dolara mal olduğunun değerlendirildiğini söyledi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 30 Nisan'da, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle şimdiye kadar 42 geminin geri döndürüldüğünü açıklamıştı.
ABD ablukası 13 Nisan'dan bu yana sürüyor.
14:10,
Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a saldırıları durmadı: Geceden bu yana 6 kişi hayatını kaybetti
İşgalci İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinden itibaren Nebatiye kent merkezi ile çok sayıda beldeyi hedef aldı.
Nebatiye'de Kefer Deccel yolunda seyir halindeki bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Luveyze'de bir evi hedef alan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Şevkin beldesinde gece saatlerinde düzenlenen saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıca Şevkin, Mivdon, Doğu Zavtar, Batı Zavtar ve Yuhmur Şakif beldelerinin çevreleri aralıklarla topçu atışlarına maruz kaldı.
12:39,
ABD Savunma Bakanlığı Almanya'daki yaklaşık 5 bin askerini geri çekecek
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerini geri çekeceği bildirildi.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, bu sürecin 6 ila 12 ay sürebileceğini belirtti. Parnell, söz konusu kararın, sahadaki koşulların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin ardından alındığını kaydetti.
ABD ordusunun verilerine göre, 2025 sonu itibarıyla Almanya'da 36 bin 400'ün üzerinde ABD askeri konuşlanmış durumda. Bu sayıyla Almanya, "Japonya'dan sonra ABD dışında en büyük 2. ABD askeri üssü" konumunda bulunuyor.
12:25,
Devrim Muhafızları: Basra Körfezi'nde yeni yönetim kuralları uygulanacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Basra Körfezi'nde İran lideri Mücteba Hamaney'in talimatları doğrultusunda yeni yönetim kurallarının uygulanacağını duyurdu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın açıklamasında, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın idaresine dair şu ifadeler kullanıldı:
"Devrim liderinin tarihi talimatları doğrultusunda Fars (Basra) Körfezi’nde belirlenen yeni yönetim kuralları uygulanacaktır. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, İran’ın Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki 2 bin kilometrelik kıyı hattındaki hakimiyet ve kontrolü sayesinde bu su sahasını İran halkı için güvenli ve rahat bir alan haline getirecektir."
Açıklamada, yeni kurallara dair ise detay verilmedi.
11:08,
İran: ABD ile savaş muhtemelen yeniden başlayacak
İran'ın Fars Haber Ajansı'na konuşan Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Cafer Asadi Muhammed Cafer Asadi, "ABD yetkililerinin eylemleri ve açıklamaları öncelikle petrol fiyatlarında düşüşü önlemeyi ve ikinci olarak da yarattıkları karmaşadan kendilerini kurtarmayı amaçlayan, medya güdümlü eylemlerdir" dedi.
"Silahlı kuvvetler, Amerikalılardan gelebilecek her türlü yeni maceraya veya aptallığa karşı tamamen hazırlıklıdır" diyen Asadi, ABD-İsrail savaşının yeniden başlamasının "muhtemel" olduğunu söyledi.
