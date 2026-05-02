ABD-İsrail saldırılarında 64. gün: Trump'tan Hürmüz'de 'korsanlık' itirafı, İran'dan yeni önlemler

28 Şubat'ta İran'a saldıran ABD ve İsrail'in haydutluğu sürüyor.

İran'ın teklifte bulunduğunu ve bu tekliften memnun olmadığını söyleyen Trump, "İran'la görüştük, umutlu değilim. İhtiyacımız olan anlaşmayı imzalamıyorlar" dedi. "İran konusunun hızla çözülmeyeceğini" belirten ABD Başkanı Trump, "savaşın erken sona ermesinin söz konusu olmadığını" ifade etti. Geçtiğimiz günlerde İran'ı korsanlıkla suçlayan Trump "Hürmüz'de gemiye el koyduk, korsanlar gibiyiz" diye konuştu.

ABD, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için İran'a geçiş ücreti ödeyenlerin yaptırımlarla karşı karşıya kalma riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu. 1 Mayıs Cuma günü yapılan uyarı, ABD-İran ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiği bir dönemde, ABD'nin boğaza uyguladığı deniz ablukasının üçüncü haftasına girdiği sırada geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise Basra Körfezi'nde İran lideri Mücteba Hamaney'in talimatları doğrultusunda yeni yönetim kurallarının uygulanacağını duyurdu.

Lübnan'da soykırımcı İsrail saldırıları, işgal ve yıkım da sürüyor.

soL, ABD ve İsrail'in İran'a ve Lübnan'a yönelik başlattığı haydutça saldırıyı ilk günden bu yana tüm detaylarıyla takip ediyor.

