İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Bahreyn'e ziyaret

İsrail'den ilk kez Bahreyn’e Savunma Bakanı düzeyinde ziyaret gerçekleşti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’in ziyareti, güvenlik nedeniyle başkent Manama’ya ulaşana kadar gizli tutuldu. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında "güvenlik" alanında mutabakat anlaşması imzalanması bekleniyor. Anlaşmanın İsrail ile Bahreyn arasında silah satışı ve askeri ilişkileri resmileştirmesi bekleniyor.

Gantz, 2 günlük ziyareti kapsamında Bahreyn Kralı Hamad bin Isa Al Halife ile görüşecek ve Bahreyn'de bulunan ABD Donanması'nın 5. Filosu'nu ziyaret edecek.