İsrail savaş uçakları Gazze'deki hedefleri vurdu

İsrail savaş uçakları dün gece geç saatlerde Gazze'de iki noktaya saldırdı. Saldırı fiziksel hasara yol açtı, ancak can kaybı olmadı.

Filistin menşeli WAFA'nın aktardığına göre savaş uçakları Gazze şehrinin güneyindeki Şuhada Caddesi'ne dört füzeyle saldırdı ve bölgede yangın çıkmasına neden oldu. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beit Hanoun kasabası yakınlarındaki bir tarım arazisini de vurdu, fiziksel hasara yol açtı.

Görgü tanıkları, hedeflenen noktalardan alevlerin ve siyah duman çıktığını gördüklerini, insansız hava araçlarının ve savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin üzerinde uçtuğunu ve ardından çok sayıda patlama olduğunu duyduklarını söyledi.

Saldırılar, İsrail'in 14 yıllık İsrail ablukasını protesto etmek için Cumartesi akşamı Gazze Şeridi'ni çevreleyen İsrail çevre çitinin yakınında gösteri yapan yüzlerce Filistinliye yönelik İsrail saldırısının ardından geldi. Gösterilerde en az 11 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusuysa Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına doğru yangın balonlarının fırlatılması iddiaları ve "sınırda şiddetli ayaklanmalar"a misilleme olarak savaş uçaklarının "Hamas terörist bileşimi" olarak tanımladığı yere saldırdığını açıkladı.

İsrail ordusu, "Bu gece, savaş uçakları eğitim ve silah üretimi için kullanılan bir Hamas terörist yerleşkesine saldırdı ve Cebalya yakınlarındaki bir terör tünelinin temeline saldırıldı" dedi.