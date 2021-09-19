İsrail Ordusu: Gilboa Hapishanesi'nden firar eden son iki kişiyi de yakaladık

İsrail Ordusu, Gilboa Hapishanesi'nden kaçan toplam altı Filistinli mahkumdan son ikisinin yakalandığını iddia etti.

İsrail Ordusu Filistinli tutsakları dünü bugüne bağlayan gece Cenin şehrinin doğu bölgesinde yakaladığını söyledi.

Bu ayının başında, altı Filistinli tutsak Batı Şeria'ya 6 kilometreden daha az mesafede bulunan kuzey İsrail'deki Gilboa yüksek güvenlikli hapishaneden kaşıkla tünel kazarak kaçtı.

Firar eden tutsaklar arasında Filistinli direniş örgütü Aksa Şehitleri Tugayları'nın liderlerinden Zekeriya Zübeydi de vardı.

İsrail basını mahkumların bir hücreden kazdıkları tünelden hapishanenin drenaj sistemine kaçtığını bildirdi.

Zübeydi ve diğer üç mahkumun geçen hafta sonunda İsrail tarafından tekrar esir alındığı açıklanmıştı.

Bu esnada, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı İsrail güçlerinin saldırıları son haftalardır sistematik olarak devam ediyorç Filistin Kızılayı, Cuma günü 40'tan fazla Filistinlinin İsrail kolluk kuvvetlerinin saldırılarında yaralandığını bildirdi.

Mayıs ayında başlayan Nablus yakınlarındaki Beita bölgesinde yeni bir İsrail yerleşiminin inşa edilmesi ülkede tekrar eylemleri tetiklemişti.