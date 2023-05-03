İsrail Ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni bombaladı. Saldırı sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.

Bölgede patlamalar meydana geldiği belirtildi.

Ne olmuştu?

İsrail hapishanesinde 87 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın hayatını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim tırmanıyor.

Dün sabah saatlerinden itibaren, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne onlarca roket atılırken, İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze'yi hedef alması üzerine, buradan İsrail yönüne yeniden roketler fırlatıldı.

İsrail ordu radyosu, son olarak Gazze Şeridi'nden 30'dan fazla roket ve havan mermisinin fırlatıldığını duyurmuş, akşam saatlerinde atılan son 4 roketten birinin hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından imha edildiği, üçünün açık araziye düştüğü bildirilmişti.

Gazze çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde saldırı alarmlarının çaldığı kaydedildi. (AA)