Sudan Doktorlar Sendikası: Çatışmalarda 447 sivil hayatını kaybetti

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda 447 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan Doktorlar Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve diğer kentlerde ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 447 sivil hayatını kaybetti, 2255 kişi ise yaralandı.

Çatışmaların ülke genelinde hala sürdüğünü belirten sendika, güvenlik durumu nedeniyle hastanelere ulaşamayanlar da dikkate alınırsa ölü ve yaralı sayısının gerçekte çok daha yüksek olabileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını açıklamıştı. (AA)