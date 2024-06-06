İsrail ordusu Gazze'de BM'ye ait okulu vurdu: 39 ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait bir okula saldırı düzenledi.

Yerlerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı okula düzenlenen saldırı sonucu 39 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü, cenazelerin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı, onlarca yaralının getirildiği kaydedilmişti.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada bu sabah İsrail Hava Kuvvetleri'nin Nuseyrat kampındaki UNRWA okuluna düzenlediği saldırıda Hamas'ın hedef alındığını öne sürdü.