İsrail ordusu Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Hamas'a yönelik düzenlediğini iddia ettiği gözaltı operasyonlarında 5 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu operasyon sırasında 2 İsrail askerinin de "dost kurşunu"yla ağır yaralandığını duyurdu. Haaretz'in haberine göre İsrail ordusu yaralanan biri üst düzey yetkili 2 askerinin Filistin tarafından açılan ateşle de vurulup vurulmadığına dair soruşturma başlattı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 2 Filistinlinin, Kudüs'ün kuzeyindeki Biddo köyünde de 3 Filistinlinin İsrail askerlerince vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Fillistin medyasının aktardığına göre Ramallah'ın batısındaki Burkin bölgesinde de çatışmaların yaşandığı, bazı Filistinlilerin yaralandığı belirtildi.

Beytüllahim kentinin güneyindeki Bayt Fajar kasabası ve El Halil'de tutuklamaların gerçekleştiği aktarıldı. Kudüs'ün kuzeyindeki Beit 'Anan'da da çatışmaların yaşandığı ve iki kişinin yaralandığı bildirildi.