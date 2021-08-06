İsrail Lübnan'ı top ateşine tuttu

İsrail ordusu, Cuma günü Lübnan topraklarından bir roket yağmuru ateşlendiği için kuzey İsrail'de alarm sirenlerinin çaldığını açıkladı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Lübnan topraklarından İsrail'e ondan fazla roket atıldı" dedi ve çoğunun engellendiğini ekledi.

Reuters, İsrail askeri radyosuna atıfta bulunarak, İsrail'in buna karşılık olarak güney Lübnan'ı bombalamaya başladığını yazdı.

Daha önce İsrail Başbakan Naftali Bennett, kimsenin ülkesinin "egemenliğine ve güvenliğine zarar vermesine izin vermeyeceği" konusunda uyardı ve "İsrail'e zarar vermeye çalışanların" "acı verici bir bedel" ödeyeceklerini söyledi.