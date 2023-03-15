İsrail: Lübnan'dan sızarak Hayfa yakınlarında saldırı düzenleyen kişi öldürüldü

İsrail güvenlik birimleri, Lübnan'dan ülkeye sızarak Hayfa şehri yakınlarında el yapımı bir patlayıcıyla saldırı düzenleyen kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

AA'nın haberine göre İsrail ordusu, polis ve iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet (Şabak) konuyla ilgili ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, 13 Mart'ta Hayfa'daki Mecdu Kavşağı yakınında bir sivilin ağır yaralandığı saldırının ardından güvenlik güçlerinin zanlıyı bulmak için çalışma başlattığı belirtildi.

Saldırıdan kısa süre sonra Ara bölgesinde durdurulan bir otomobildeki "tehdit oluşturan" silahlı kişinin Şabak ve polis tarafından öldürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, şüphelinin yanında birçok silah ve kullanıma hazır bele sarılan patlayıcı bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu kişinin öldürülmesiyle "başka bir terör saldırısının engellendiği" öne sürülen açıklamada, soruşturmada elde edilen ilk verilere göre, patlamayı gerçekleştiren şahsın bu hafta başında Lübnan topraklarından İsrail'e sızdığının anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında "Hizbullah'ın olayla ilgisinin araştırıldığı" ifade edildi.

Mecdu Kavşağı yakınında 13 Mart'ta bir patlayıcının infilak etmesi sonucu İsrail vatandaşı bir Filistinli ağır yaralanmış, saldırının ardından ordunun talebiyle olaya ilişkin yayın yasağı getirilmişti.