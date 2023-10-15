İsrail-Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar: Çok sayıda tank vuruldu, bir kişi öldü

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetlenirken, İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusuyla Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

İsrail ordu, Lübnan’dan ilk olarak İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine, ardından sınırdaki bir İsrail askeri karargahına tanksavar füzesi atıldığını açıkladı.

Bir İsraillinin hayatını kaybettiği saldırıya karşılık Lübnan’da füzelerin fırlatıldığı alanları bombaladığını duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, Lübnan ile olan kuzey sınırında dört kilometrelik bir bölgenin kapatıldığı ve bölgeye girişin yasaklandığı belirtildi.

Sınırdan iki kilometreye kadar olan bölgedeki sivillerin güvenli alanlarda kalmaları istenirken, “aktif muharebe bölgelerinde çeşitli operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda uydu tabanlı navigasyon hizmetlerinin kısıtlandığı” kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da saldırıda 2’si orta derecede, 1’i hafif olmak üzere 3 İsraillinin yaralandığı aktardı.

Lübnan'ın sınıra yakın Ayta Şaab beldesinde işyerleri kepenek kapattı, beldedeki cadde ve sokaklar boş kaldı.

Hizbullah saldırıyı üstlendi

Hizbullah Hareketi, İsrail'e yönelik tanksavar füzesiyle yapılan saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hizbullah'ın, İsrail'in Şabaa beldesinde 2 Lübnanlı sivili öldürmesine yanıt olarak bugün füzeyle saldırı düzenlediği kaydedildi. Tankın direkt hedef alındığı, İsrailli askerler arasında ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi.

Hizbullah, akşam saatlerindeyse İsrail'e ait 2 tankın daha güdümlü tanksavar füzeleriyle vurulduğunu duyurdu.

İsrail uçakları Lübnan sınırında

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre; İsrail savaş uçakları, sınırdaki Lübnan beldesi Mervahin üzerinde sortiler gerçekleştirdi.

Haberde Lübnan tarafından ateşlenen tanksavar füzesinin İsrail’e ait bir hedefe daha isabet ettiği kaydedildi.

Buna karşılık İsrail topçu birlikleri de sınır hattındaki Dahayra beldesi yakınlarını vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan sınırındaki bir karakola ateş açıldığına dair ihbarın yapıldığı, detayların incelendiği belirtildi.

Lübnan'daki BM karargahına roket isabet etti

Lübnan'ın güneyindeki Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ana karargahına bir roket isabet ettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro ile saldırı dolayısıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberde, roketin İsrail'den mi yoksa Lübnan'dan mı fırlatıldığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

'Yeni cephe' sinyali

Lübnan Hizbullahının iki numaralı ismi Şeyh Naim Kasım, geçtiğimiz gün yaptığı başkent Beyrut'ta Filistinlileri desteklemek için toplanan bini aşkın göstericiye Hizbullah'ın zamanı geldiğinde İsrail'e müdahale etmeye "tamamen hazır" olduğunu söylemişti.

Kasım'ın açıklamaları İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş suçlarının devam etmesi halinde 'yeni cephe' açılması ihtimalinin mümkün olduğunu söylemesinin ardından gelmişti.