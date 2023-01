İsrail İran'daki saldırıyı kendisinin yaptığı yönündeki iddialarla ilgili yorumda bulunmadı

İsrail, İran'ın İsfahan kentinde bir askeri tesise düzenlenen saldırıyla ilişiğinin olduğuna dair Batı medyasında yayımlanan haberlerle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

AA muhabirinin telefonda görüştüğü bir İsrail Ordu Sözcüsü, "Bu haberler hakkında yorumumuz yok, Batılı yayınlar hakkında yorum yapmıyoruz" ifadelerini kullandı. İsrailli sözcü, konunun hassas olduğunu belirterek isminin açıklanmasını istemedi.

İran devlet televizyonu, önceki gece İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde büyük bir patlama meydana geldiğini açıklamıştı. İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıklamıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) dünkü haberinde, ismi belirtilmeyen ABD'li bir yetkilinin, İran'ın İsfahan şehrinde insansız hava araçlarıyla (İHA) İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait bir tesisin yanındaki mühimmat fabrikasının hedef alınmasında Washington yönetiminin hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladığı belirtilmişti.

İran'daki İHA saldırısını 'İsrail'in yaptığı' iddiaları

İran Meclisi İsfahan Milletvekili Hüseyin Mirzai, İsfahan kenti semalarında görülen İHA'ların İsrail'e ait olduğunu öne sürmüştü.

The New York Times ve The Wall Street Journal gazeteleri de İran'a ait savunma tesisine İHA'larla düzenlenen saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazmıştı.

Yediot Ahronot gazetesi de isimlerini vermediği ABD'li yetkililerin "saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini" söylediğini aktarmıştı.