NYT: İran'daki İHA saldırısını İsrail istihbaratı düzenledi

The New York Times gazetesine konuşan ABD'li üst düzey istihbarat yetkilileri, İran'ın İsfahan kentindeki İran Savunma Bakanlığı’na ait tesise yönelik saldırıdan İsrail Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın sorumlu olduğunu ileri sürdü.
Haberde, saldırının amacının bilinmediği aktarılırken, hedef alınan tesisin füze üretimi alanın önemli bir merkez olduğu öne sürüldü.
Benzer şekilde, The Wall Street Journal gazetesi de, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde saldırıyı ‘İsrail'in gerçekleştirdiğini’ ileri sürmüştü.
Reuters’a konuşan yetkililer de, İsrail’in saldırıya müdahil olduğu görüşünü savunmuşlardı.