İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanı'nı öldürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye’deki komutanlarından Seyit Razi Musavi’nin, İsrail’in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İsrail saldırısında öldürülen Musavi'nin, Suriye’de askeri danışman olarak görev yaptığı ve Irak’ta 2020’de ABD’nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından olduğunu aktardı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Suriye’deki komutanlarından Musavi’nin, İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği füze saldırısında yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Açıklamada, Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu'nun "kıdemli askeri danışmanı" olduğu ifade edilen Musavi'nin, 2020'de, ABD’nin Irak'taki saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin silah arkadaşlarından biri olduğu ve Suriye'deki direniş cephesine destek vermekten sorumlu olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, "Gaspçı ve korkak Siyonist rejim (İsrail) bu suçun bedelini kesinlikle ödeyecektir" denildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Suriye'de öldürülen İranlı komutan için taziye mesajı yayınladı.

Reisi mesajında, "Bu eylem, şüphesiz gaspçı Siyonistlerin bölgedeki hayal kırıklığının, çaresizliğinin ve acizliğinin bir başka göstergesidir. Bu suçun bedelini mutlaka ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu, 12 Aralık'ta da Suriye’de Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.