İsrail hapishanesinde 6 Filistinli, tünel kazarak kaçtı

İsrail polisi, tutuklu 6 Filistinli'nin yüksek güvenlikli hapishaneden kaçtığını bildirdi.
Polisin raporuna göre, İsrail'in kuzeyindeki Gilboa hapishanesinde aynı hücrede bulunan 6 tutuklu, hücre içerisinde tünel kazarak hapishaneden kaçmayı başardı.
Olayın ardından İsrail polisinin Batı Şeria çevresinde ve Ürdün sınırında arama başlattığı belirtildi.
Kaçanlardan birinin El Fetih'in eski komutanlarından Zekeriye Zübeydi olduğu kaydedildi. Kaçan diğer 5 kişininse Filistin İslami Cihat Örgütü üyesi olduğunun tespit edildiği aktarıldı.