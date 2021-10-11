İsrail Golan Tepeleri'ndeki kolonilerini iki katına çıkaracağını duyurdu

İsrail Başbakanı Naftali Bennett bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin sayısını iki katına çıkarmayı ve iki yeni yerleşim yeri inşa etmeyi planladıklarını söyledi.

Golan Tepeleri BM tarafından da Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak tanınıyor.

Makor Rishon gazetesinin Golan Tepeleri konulu konferansında konuşan Bennett, "Golan Tepeleri stratejik bir hedeftir. İçindeki toplulukları ikiye katlamak İsrail Hükümeti'nin bir hedefidir" dedi.

Başbakan, kabinenin bölge için ulusal bir planı onaylamak için altı hafta içinde toplanacağını söyledi.

Bennet, İsrail hükümetinin iki yeni koloni kurmayı, daha fazla istihdam yaratmayı ve altyapıya daha fazla yatırımı kolaylaştırmayı planladığını da sözlerine ekledi. Bu 7 bin yeni yerleşim birimi kurulması anlamına geliyor.

İsrail Başbakanı, yıllardır cihatçılarla, yabancı işgalle ve düzenli olarak İsrail'in bombardımanlarıya boğuşan Suriye'deki duruma da değindi ve İsrail'in "komşu ülkedeki olaylardan bağımsız olarak" Golan Tepeleri'ni kendi toprakları olarak gördüğünü kaydetti.

Golan halkı: Topraklarımızda herhangi bir yerleşim işgal planını kabul etmiyoruz!

Bennett'in açıklamalarını takiben Golan halkı tepki göstermek için sokağa çıktı.

SANA'nın aktardığı üzere eylemlerde okunan bir açıklamada, “İşgal edilen Arap Golan halkı adına ve direniş mücadelesinin mirasıyla gurur duyarak ilan ediyoruz; atalarımız, dedelerimiz bize verdi, biz yüzlerce yıldır bizim olan topraklarımızda herhangi bir işgal düzeni kurmayı reddettik ve atalarımız onu korumak için kanlarını verdiler, işgalci İsrail’in topraklarımızı ele geçirmesini önleyeceğiz” denildi.

Suriyeliler düzenledikleri eylemde yeni bir plan açıklamasını reddettiklerini vurgulayarak, işgalin Mecdel Şems, Ayn Kınye, Bak’ata ve Mas’ada köylerinin yaklaşık 6 bin dönümlük arazisi üzerindeki 4 bin metrekarelik bir alana 46 rüzgâr türbini kurma planını da reddettiklerini bütün bunların, uluslararası meşruiyet kararları ve BMGK kararının da açıkça ihlal sayıldığını ifade ettiler.

Golan'daki eylemde konuşan, serbest bırakılan tutsak Mithat Salih, “İşgal edilen Suriyeli Golan Suriye Arap toprağıdır ve tüm uluslararası kanunlar ve uluslararası meşruiyet kararları bunu teyit etmektedir" dedi ve İsrail'in Golan’dan çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Daha öncesinde İsrail tarafından esir alınan Golanlı Salih, “İşgal edilen Golan’daki halkımızın direnişinin her şekilde desteklemesi ve uluslararası düzeyde, uluslararası kuruluşlarda ve dost ülkelerle birlikte hareket ederek işgal makamlarına işgal edilen Golan’daki yerleşim planlarını durdurmaları için baskı yapmalıyız” dedi.

Suriye’nin tüm imkanlarıyla Golan’ı eski haline getirmek için çalıştığını ve bu konuda başarısız olmayacağını vurgulayan Salih, Golan halkının toprağına sımsıkı sarılıp son zerresine kadar mücadele ve direnişini sürdüreceğini belirtti.

İsrail bölgeyi ilk olarak 1967 savaşında ele geçirdi ve 1981'de ilhak etti. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Golan'ı Suriye'nin bir parçası olarak görüyor.

ABD'nin 45. Başkanı Donald J. Trump 2019'da İsrail'in bölge üzerindeki egemenliğini tanıyan bir başkanlık yönergesi yayınladı, ancak bu hareket AB ve Rusya dahil olmak üzere birçok taraf tarafından eleştirildi.

Bölgede, jeolojik Golan Tepeleri'nin batıdaki üçte ikisi ve Hermon Dağı İsrail işgali altında bulunuyor.