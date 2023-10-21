İsrail Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombaladı: En az 13 ölü

İsrail savaş uçakları Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombaladı.

Hava saldırısında ateşlenen füzelerin bölgedeki bir pazar alanına isabet ettiğini aktaran Filistin İçişleri Bakanlığı bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İşgal güçlerinin uçaklarının Nuseyrat pazarına düzenlediği saldırıda şehitler ve çok sayıda yaralılar var" denildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, iki füzenin atıldığı saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Can kaybının artması bekleniyor.

Çatışmaların yeniden yükseldiği 7 Ekim'den bu yana İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında Nuseyrat'taki kampı birçok kez hedef almıştı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmişti.