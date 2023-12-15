İsrail Gazze'de yüzlerce Filistinlinin yaşadığı okulu hedef aldı

İsrail'e ait topçu birlikleri, Gazze'de saldırılardan kaçarak yüzlerce Filistinlinin sığındığı, Han Yunus kentinde Hayfa Okulunu bombaladı.

Tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Refah kentinde de bazı evleri bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.