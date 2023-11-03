Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu bombaladı.
Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu bilgisi verildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yekta Armanc Hatipoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsrail Gazze'de sığınmacıların kaldığı okulu bombaladı: Ölü ve yaralılar var
İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde sığınmacıların kaldığı bir okulu bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
Haber Merkezi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu bombaladı.
Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu bilgisi verildi.