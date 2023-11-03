İsrail Gazze'de sığınmacıların kaldığı okulu bombaladı: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde sığınmacıların kaldığı bir okulu bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Haber Merkezi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu bombaladı.

Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu bilgisi verildi.

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