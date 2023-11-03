İsrail bir kez daha hastaneyi vurdu: 13 ölü, 26 yaralı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurduğu, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

AA'nın aktardığına göre, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını bombalaması sonucu can kayıpları yaşandı.

İsrail'in Şifa Hastanesi giriş kısmına yönelik saldırısı, Mısır'da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada gerçekleşti.

Saldırı sonucu, yaralıları taşıyan ambulanslarda ciddi hasar oluştu.

Refah Sınır Kapısı'na yaralı taşıyan ambulanslar vuruldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in sağlık çalışanlarını hedef aldığını belirten Kudra, "İsrail, Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak üzere güneye doğru hareket eden ambulans konvoyunu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar var" dedi.

İsrail ordusunun sahil yolundaki Reşid Caddesi'nde de iki ayrı noktada ambulansları hedef aldığını söyleyen Kudra, söz konusu ambulansların da Refah Sınır Kapısı'na doğru yaralı taşıdığını kaydetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, çok sayıda yaralının Mısır'da tedavi olmak üzere güneydeki Refah Sınır Kapısı'na doğru ambulanslarla yola çıkacağını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Şifa Hastanesi'nin giriş kısmını ve ambulansları bombalaması sonucu 13 Filistinlinin öldüğünü, 26 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "İşgal ordusunun, Şifa Hastanesi'nin girişinde çok sayıda yaralıyı tedavi için Mısır'a doğru götürecek ambulanslara gerçekleştirdiği saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi şehit oldu, 26 kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Yaralıları sevk edecek ambulansların hareketinin tüm dünyaya bildirildiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaralıları taşıyan ambulansların hareketini Uluslararası Kızılhaç Komitesine, Mısır'a ve tüm dünyaya iletişim kanalları ve medya aracılığıyla bildirmiştik ancak işgal tüm küstahlığıyla suçunu işledi."

Açıklamada, İsrail'in sağlık personelleri ve ambulanslara yönelik suçları yasaklayan tüm uluslararası yasa ve anlaşmaları ihlalinden dolayı sorumlu tutulması çağrısında bulunuldu.

Bakanlık önceki açıklamasında, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurduğunu, ölü ve yaralıların olduğunu bildirmişti.