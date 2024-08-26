İsrail Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü, TRT kameramanı gözünden yaralandı

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 325 gündür aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusunun Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca düzenlediği saldırıda aralarında TRT Arabi kameramanı Muhammad el-Zaanin ve bir diğer gazeteci Muhammed Karaca'nın da bulunduğu 6 Filistinli yaralandı.

TRT Haber’in aktardığına göre TRT kameramanı görevi esnasında şarapnel parçasıyla gözünden yaralandı. Saldırıda yaralananlar Nasır Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Filistinli gazeteci yaşamını yitirdi

İsrail’in Han Yunus kentinde yer alan Mevasi bölgesinde de bir araca düzenlediği saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Saldırıda Filistin Gazeteciler Sendikası üyesi Ali Taima da hayatını kaybetti.

Gazze'deki saldırılarda bugün onlarca Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun bugün Gazze, Han Yunus ve Refah başta olmak üzere yerlerinden edilmiş sivilleri hedef aldığı saldırılarda çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu onlarca Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli yaralandı.

7 Ekim'den beri katledilenlerin sayısı 40 bin 435'e ulaştı

WAFA'nın aktardığına göre 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 435'e yükseldi. En az 93 bin 534 Filistinli saldırılarda yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların çoğunluğunu çocuk ve kadınlar oluşturuyor. Binlerce Filistinli ise halen kayıp. Kayıpların bir bölümünün İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazlarında olduğu tahmin ediliyor.