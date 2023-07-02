İsrail, F-35 alımı için 3 milyar dolar ayırıyor

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, 3 milyar dolar değerinde bir anlaşma kapsamında ABD hükümetinden 25 adet F-35 savaş uçağının satın alınmasının planladığı duyuruldu.

Finansmanın ABD'den gelen yardım fonlarından sağlanacağını belirten bakanlık, bu alımla birlikte İsrail hava kuvvetlerinin 75 hayalet uçağa sahip olacağını ekledi.

Haziran ayında ABD basını, ABD Savunma Bakanlığı'nın Lockheed Martin'den F-35 alımını, yüklenici firmanın uçağın TR-3 donanım güncellemesiyle ilgili önemli bir sorunu çözene kadar dondurduğunu bildirmişti.