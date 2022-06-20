İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsraillilere yönelik "olası saldırılar" nedeniyle Türkiye’ye seyahat edilmemesi yönündeki açıklamasının ardından Perşembe günü Türkiye’ye gelecek.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Lapid’in Türkiye’ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla bir araya geleceği belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mayıs ayında İsrail’e giderek resmi temaslarda bulunmuştu.

Türkiye’deki İsraillere yönelik saldırı olabileceği uyarılarının ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog dün telefon görüşmesi yapmıştı.