İsrail Cumhurbaşkanı: Türkiye'deki İsraillilere karşı saldırı tehdidi daha geçmedi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Herzog Erdoğan ile İstanbul'da İsraillilere karşı olası saldırılar hakkında yakın zamanda kamuoyuna yapılan açıklamalar hakkında konuştu

Jerusalem Post'un haberine göre Herzog, Erdoğan'a tehdidin henüz geçmediğini belirterek, Türkiye'nin mücadele çabalarının devam etmesi gerektiğini söyledi. Herzog, Türkiye'nin çalışmaları için teşekkür etti. İkili görüşmede ülkeler arası diyaloğun devam ettirilmesiyle bölgedeki istikrarın sağlanacağı belirtildi.