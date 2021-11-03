İsrail Büyükelçiliği: 'Dışişleri F-35'ler yerine iPhone 13 Pro için bastırıyor'

İsrail Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeyle ilgili “Dışişleri F-35'ler yerine iPhone 13 Pro için bastırıyor" paylaşımında bulunmuştu.

Söz konusu paylaşım bir süre sonra silinirken, İsrail Büyükelçiliği'nden konuyla ilgili resmi bir duyuruda bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üzülerek bildiririz ki, 02 Kasım 2021 tarihinde 22.10 sularında Büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla bir takım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır.

Bu paylaşımların tarafımıza ait olmadığını kamuoyunun bilgisine sunar, bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her tür olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz."