Aykut Erdoğdu: Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili WhatsApp mesajları dönüp duruyor

Son günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin iddialar sosyal medya üzerinden dolaşıma sokuluyor.

Son olarak dün akşam saatlerinde benzer bir sosyal medya gündemi oluştuğu sırada CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Erdoğdu, WhatsApp'ta Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bir takım mesajların dolaşımda olduğunu ifade etti.

'Tek dileğim Erdoğan'ın seçimlerle...'

Erdoğdu paylaşımının devamında, "Siyasi hayatım Erdoğan ile mücadeleyle geçti… Erdoğan’ın bana açtığı onlarca davada haksızlığa uğradım… Tek dileğim Erdoğan’ın seçimlere sağlıklı ve zinde olarak girmesi ve sandıkta halka hesap vermesi…" ifadesine yer verdi.