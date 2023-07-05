İsrail birlikleri Cenin’den çekildi, hava saldırıları sürüyor

İsrail ordusu, iki gün boyunca kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı’ndaki operasyonun bittiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde başlatılan, 12 Filistinlinin öldüğü iki günlük operasyonun sona erdiğini ilan etti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, birliklerin çekilmeye başladığı belirtildi. Ordu, Cenin'e yapılan baskın sırasında birçok sığınak dahil, silah ve mühimmatların bulunduğu depoların imha edildiğini, askeri malzemelere el konulduğunu açıkladı.

Öte yandan, İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı araçtan oluşan bir konvoyun Cenin Mülteci Kampı’ndan ayrıldığı görüldü.

Gazze'ye hava saldırısı

Çekilmeye rağmen gerilim sürerken İsrail Gazze'yi vurmaya devam etti.

Gazze’den İsrail’e 5 roket atıldığı bildiren İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 3 Temmuz pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında, 4’ü çocuk, 12 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.