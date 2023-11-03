İsrail binlerce Filistinli işçiyi Gazze'ye gönderdi

İsrail'de savaş kabinesinin dün gece geç saatlerde açıkladığı "Gazze'den hiçbir işçi İsrail'de çalışmayacak" kararının ardından 7 Ekim'den beri İsrail'de mahsur kalan binlerce işçi Gazze'ye gönderilmeye başlandı.

Reuters'ın aktardığına göre işçilerden bir bölümü Refah Sınır Kapısı'nın doğusundaki Kerem Şalom üzerinden Gazze'ye geçti.

Gazze'den 7 Ekim'de İsrail'e başlatılan Aksa Tufanı operasyonu sonrası Gazze'ye geri dönemeyen Filistinli işçiler İsrail güçlerince gözaltına alındıklarını ve kötü muameleye uğradıklarını anlattı. Bazı işçilerin bacaklarında halen üzerinde rakamlar yazılı çıkartmaların olduğu görüldü.

Gazze'nin ortasında yer alan Magazi Mülteci Kampı'na dönen bir Filistinli işçi "Biz orada evlerde, restoranlarda ve marketlerde en düşük ücretler karşılığında çalışıyorduk, ancak bizi aşağıladılar" dedi.

Filistinli yetkililer İsrail'in geri gönderdiği işçilerden Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanların, İsrail'in yoğun saldırıları ve yolları kapatması nedeniyle güneyde kalmak durumunda olduğunu söylediler.

Çatışmaların başlamasından önce İsrail'de günübirlik çalışma izni olan Gazzeli işçi sayısının 18 bin 500 olduğu biliniyor.