İsrail Batı Şeria'ya kapsamlı saldırı başlattı: Gazze'deki gibi zorla tahliye istiyor

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’ya "geniş çaplı" saldırılarında en az 10 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumu kritik çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun Batı Şeria'nın kuzeyinde "geniş çaplı operasyon" başlattığını duyururken, Filistinli direniş gruplarından yapılan açıklamalarda işgal güçleriyle çatışmaların sürdüğü kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise Batı Şeria’daki Filistinli direniş gruplarını “tehdit” diye hedef aldı, “tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmeleri gerektiğini” ileri sürerek Batı Şeria’nın kuzeyindeki Filistinlilerin “geçici tahliyesi"ni savundu.

Son 22 yılın en kapsamlı saldırısı

İsrail’in sabaha karşı İHA’lar, savaş helikopterleri ve kara güçleriyle başlattığı eş zamanlı saldırıların, işgal güçlerinin bölgede son 22 yıldır düzenlediği en kapsamlı saldırı olduğu belirtiliyor.

İsrail Cenin ve Tulkerim’deki mülteci kamplarına saldırırken, Cenin’deki İbn-i Sina Hastanesi’ni de kuşattı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar düzenleyen İsrail ordusunun saldırılarından en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 5 kişinin öldürüldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın bir başka açıklamasında da İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Hastaneler kuşatıldı, ambulansların geçişine izin verilmiyor

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, çok sayıda zırhlı araçla Cenin kentine girerek İbn-i Sina Hastanesi yakınına konuşlandı.

Saldırılarda yaralananların hastaneye geçişine izin verilmezken, Filistin Sağlık Bakanlığı Cenin ve Tulkerim’deki hastanelerde işgal güçlerinin kuşatma ve baskın tehditlerinin onlarca hasta ve sağlık çalışanının hayatını da tehdit ettiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Cenin kentinin güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu araçta 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine batıdan giren İsrail güçleri, kentteki hastanelere baskın yaptı ve kuşatma altına aldı. Ambulansların çalıştırılmasına engel olan İsrail askerleri, ambulansların bazılarında arama yaptı.

Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na İHA ile saldırı düzenlendi, saldırı sonucu yaralıların olduğu ancak İsrail'in bölgeyi kuşatmaya aldığı için ambulansların olay yerine giremediği bilgisi paylaşıldı.

İsrail askerlerinin baskın düzenlediği Nur Şems mülteci kampında çatışmalar sürüyor.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde yer alan Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi, bölgede İsrail ordusuna ait İHA'lar yoğun uçuşlarını sürdürüyor.

Filistin Kızılayı ekiplerinin İsrail'in engelleri nedeniyle bölgedeki yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği kaydedildi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Kalkilya kentinde de Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Direniş grupları çatışmaların sürdüğünü duyurdu

İsrail ordusunun baskın düzenlediği mülteci kamplarında Filistinli direniş gruplarıyla İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşandığı belirtiliyor.

El Mayadin’in aktardığına göre Filistin İslami Cihat Örgütü’nün askeri kanadı Kudüs Tugayları bir İsrail İHA’sını düşürdüğünü duyurdu. Nur Şems mülteci kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar yaşanıyor.

Hamas'tan Filistin güvenlik güçlerine 'direnişe katıl' çağrısı

Batı Şeria’daki saldırıların ardından bir açıklama yapan Hamas, Filistinli güvenlik güçlerine direnişe katılma çağrısında bulundu.

Hamas’tan yapılan açıklamada “Filistin güvenlik güçlerindeki kardeşlerimizi sorumluluklarının bilincinde olmaya ve halkımızın kutsal mücadelesine katılmaya çağırıyoruz” denildi.

Filistin yönetiminden ABD'ye 'İsrail'e müdahale' talebi

Filistin Devlet Başkanlığı sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne ise saldırıların bölgede kimseye güvenlik ve istikrar getirmeyeceğini belirtti, ABD’yi İsrailli yetkilileri Filistin halkına kapsamlı savaşını durdurmak için “derhal müdahale etmeye” çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanı 'Gazze'deki gibi muamele' istedi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz Cenin ve Tulkerim mülteci kamplarına düzenlenen baskınlarla ilgili yaptığı açıklamada “İran’ın Ürdün'den silah kaçırarak burada kapsamlı bir terör yapısı kurmaya çalıştığını" iddia etti.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre Katz, Batı Şeria’nın kuzeyinin Gazze’deki gibi “geçici boşaltılmasını” savundu.

AA’nın aktardığına göre Katz, İsrail'in Batı Şeria'daki "tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmeleri gerektiğini" öne sürdü, buradaki Filistinlilerin de "Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesi" gibi tüm adımların atılması gerektiğini iddia etti.

Katz, "bunun her şey için bir savaş olduğunu ve kazanmaları gerektiğini" dile getirdi.