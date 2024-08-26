İsrail polisi film gösteriminden korktu: Komünist Partisi'nin bürolarını kapattı

İsrail Komünist Partisi’nin cephe örgütü Hadaş’ın Hayfa’daki büroları İsrail polisi tarafından bu akşamdan itibaren 10 saat süreyle kapatıldı.

Gerekçe Filistinli yönetmen Muhammed Bekri’nin “Cenin Cenin 2” filminin parti ofislerinde yapılması planlanan gösterimi oldu.

Bu akşam yapılacak film gösterimi nedeniyle Hadaş’ın Hayfa’daki ofislerini 10 saat süreyle kapatan İsrail polisi, İsrail Komünist Partisi’nin Hayfa bölge sekreteri Rim Hazan’ı da “mahkeme emrini çiğnemek” iddiasıyla ifadeye çağırdı.

İsrail Komünist Partisi’nin Hayfa bölge sekreteri Rim Hazan polis tarafından ifadeye çağrıldı.

Yönetmen Bekri’nin İsrail ordusunun 2002 yılında Batı Şeria’daki Cenin mülteci kampına düzenlediği katliamı tanıkların anlatımlarıyla işleyen 2003 yapımı “Cenin Cenin” adlı belgesel filmi 2021'de İsrail’de yasaklanmıştı.

Cenin mülteci kampından 2002'deki katliamın ardından bir görüntü...

İsrail 2023 Temmuz’unda da Cenin mülteci kampına saldırı düzenledi ve çok sayıda Filistinliyi katletti. İsrail ordusunun "Ev ve Bahçe Operasyonu” adıyla düzenlediği saldırıda 500’ün üzerinde Filistinli de yerinden oldu.

Bu kare, İsrail ordusunun 2023 yılında Cenin mülteci kampına düzenlediği baskının ardından çekildi.

Muhammed Bekri’nin yeni filmi “Cenin Cenin 2” bu son saldırıya odaklanıyor. Film hakkındaysa henüz İsrail’de herhangi bir mahkeme tarafından verilmiş bir gösterim yasağı bulunmuyor. Buna karşın İsrail polisi, Bekri’nin “Cenin Cenin” belgeseline uygulanan yasağı öne sürerek filmin gösterimlerini engelledi.

Hadaş Cephesi Hayfa'daki bürosu önünde bu akşam Netanyahu hükümetinin bu faşist pratiğini protesto eden bir eylem düzenledi.

Sanatçı Muhammed Bekri, 2009 yılında İsrail Komünist Partisi ve Hadaş tarafından düzenlenen bir protesto gösterisinde.

Hadaş’ın yaptığı açıklamada "İsrail’de örgütlenme ve siyasi faaliyet özgürlüğü de dahil olmak üzere demokratik özgürlüklerden arta kalanlara yönelik tehlikeli bir hamle" diye nitelenen kararın, Hadaş ofislerine yapılan bir dizi polis baskınının ve Hadaş ile İsrail Komünist Partisi’nin gençlik örgütü liderlerinin de aralarında bulunduğu bir dizi tutuklamanın ardından geldiği kaydedildi.

"Bu faşist eylemi reddediyoruz" açıklamasını yapan İsrail Komünist Partisi ve Hadaş, savaş karşıtı eylemlerine Gazze'ye karşı yürütülen savaş suçu duruncaya dek daha güçlü devam edeceklerini duyurdu.