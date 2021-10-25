İsrail Batı Şeria'da bin 300 yeni yerleşim birimi inşa edecek

İsrail, işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için daha fazla konut inşa etme planlarını açıkladı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in İnşaat ve İskan Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan duyuruda, 1967 Altı Gün Savaşı sırasında İsrail tarafından ilhak edilen Batı Şeria'da bin 355 ev için ihaleye çıkıldığı belirtildi.

İskan Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni yerleşim evleri yedi yerleşim yerine inşa edilecek ve geçen Ağustos ayında açıklanan 2 bin 000'den fazla yerleşim birimine eklenecek.

Sağcı Yeni Umut partisinin üyesi İskan Bakanı Zeev Elkin yaptığı açıklamada, "[Batı Şeria'daki] Yahudi varlığının güçlendirilmesi Siyonist vizyon için gerekliydi" dedi.

BM: Tüm yerleşimler yasadışı

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in açıklamasıyla ilgili "ciddi endişesini" dile getirerek, İsrail'in işgal ettiği yerlerdeki "tüm yerleşimlerin yasadışı" olduğunu vurguladı. BM'nin Ortadoğu barış süreci elçisi Tor Wennesland yaptığı açıklamada, yeni yerleşim birimlerinin inşasının ilanı üzerine “Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail yerleşimlerinin genişlemesinin devam etmesi” konusundaki endişesini dile getirdi.

Wennesland, "Tüm yerleşimlerin uluslararası hukuka göre yasadışı olduğunu, barışın önünde büyük bir engel olmaya devam ettiğini ve derhal durdurulması gerektiğini tekrarlıyorum" dedi.

'ABD sözlerinin arkasında dursun'

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, başta ABD olmak üzere diğer ülkeleri, yerleşim inşaatlarının Filistin halkı için teşkil ettiği “saldırganlık” konusunda İsrail'le “yüzleşmeye” çağırdı.

Filistin Yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, tek taraflı İsrail yerleşim inşaatının 'iki devletli bir çözüme engel' olarak karşı olduğu şeklindeki beyanlarının ardından bir yanıt bekleyeceğini belirtti.

Cuma günü, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price ülkesinin konut planları hakkında "endişeli" olduğunu söyledi. İsrail ve Filistinlileri “gerginliği artıran ve müzakere edilmiş iki devletli bir çözümü ilerletme çabalarını baltalayan tek taraflı adımlardan kaçınmaya” çağırdı.