İsrail Başkonsolosluğu önündeki saldırı: 9 kişi tutuklandı, IŞİD bağlantıları ortaya döküldü

İstanbul Beşiktaş’ta 7 Nisan tarihinde İsrail Konsolosluğu’nun da içerisinde yer aldığı plazanın önünde bulunan polis noktasına silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonrasında çıkan çatışmada iki polis hafif şekilde yaralanırken, saldırganlardan Yunus Emre Sarban öldürülmüş, Onur Çelik ve Enes Çelik ise yaralı olarak yakalanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkta ifadeleri alınan isimlerden 9’u tutuklama, 2’si ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi. Bir kişiyse savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 9 kişinin tutuklanmasına, 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Yaralı saldırganlar Onur Çelik ve Enes Çelik’in hastanedeki tedavileri, diğer 3 zanlının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

IŞİD bağlantıları ortaya döküldü

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, tutuklanan isimlerin IŞİD içerisindeki faaliyetlerine dair detaylara yer verildi.

HalkTV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, tutuklanan Enes Çelik'in, Onur Çelik ile yaptığı yazışmalar mercek altına alındı. Bu görüşmelerde saldırıda kullanılan kırmızı marka aracın fotoğraflarının yer aldığı ve Enes Çelik'in, Onur Çelik’e yönelik “Allah onları bizlerin eliyle yok etmeyi nasip etsin” şeklinde mesajlar gönderdiği tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin telefonlarında IŞİD bağlantılı Tevhid ve Sünnet cemaatinin lideri "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk ve örgütün üst düzey yöneticilerinden "Ebu Ubeyde" kod adlı İlyas Aydın’a ait çok sayıda görsel ve videoya rastlandı.

M.A. isimli şüphelinin ise internet geçmişinde "hol kampı son dakika" ve IŞİD operasyonlarına dair aramalar yaptığı görüldü.

Saldırının kilit isimlerinden M.İ.’nin, bir polisin görüntüsünü paylaşarak altına “Yorum sizlerin… Öldüğünde şehit diyecekler buna…” notunu düştüğü belirlendi. Şüphelinin paylaştığı videolarda Halis Bayancuk’un, “Yerin dibine batsın bu düzen. Allah kahretsin bu düzeni. Bu düzen beşerî bir düzendir. Biz bu düzenden Allah’ın şeriatına firar ediyoruz” ifadelerini kullandığı kayıtlara geçti.

Bayancuk ve Aydın isimleri neredeyse her IŞİD bağlantılı saldırı sonrasında yeniden gündeme geliyor.

Son olarak İzmir’de 16 yaşındaki bir çocuğun iki polisi öldürdüğü saldırı sonrasında bu iki isim hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Ancak ortaya konulan tüm bağlantılara karşın bu tür cihatçı isimler ya serbest kalıyor ya da firar ediyor.

soL Türkiye'yi saran karanlık ağa ve kritik öneme sahip üç şeriatçıya mercek tutmuştu.

Silah araştırması yapmış ve atış talimine gitmişler

M.İ.’nin saldırıda kullanılan silah modellerini araştırdığı da saptandı. Telefonunda “Ruhsatsız silah nasıl alınır” başlıklı videolar ve saldırıda kullanılan silahlara ait çok sayıda resim bulunan şüphelinin, olay öncesinde konsolosluk çevresinde keşif yapılan aracın ilanını veren Onur Çelik ile irtibatlı olduğu anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında bir diğer şüpheli M.A.K.’nin evinde yapılan aramalarda adeta bir cephanelik ele geçirildi. Şahsın ikametinde silah çantası içerisinde av tüfekleri, aparatlar, çok sayıda av fişeği, çeşitli palalar, çakılar ve kamuflaj renkli bir hücum yeleği bulundu. M.A.K.’nin telefonunda ise boş bir arazide kısa namlulu silahla atış yaptığı görüntüler ile çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahıslarla olan irtibatları dikkat çekti.

Şüpheliler arasındaki ailevi ve finansal bağlar da sevk yazısında yer buldu. Onur Çelik’in eşi olan C.Ç.’nin, eşiyle yaptığı WhatsApp yazışmalarında “Aslan aslan müslümanları kurtaracak alim ne ki cihat edecek maşallah sigara yaksın bir tane öyle gitsin cihada” dediği ve "Halis Bayancuk Hoca" isimli kanalları takip ettiği belirlendi. Bir diğer şüpheli M.A.’nın ise saldırganlardan Onur Çelik'e 26 bin lira nakit para gönderdiği ve telefonunda silah ticaretine dair yazışmaların bulunduğu tespit edildi.