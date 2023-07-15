İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hastaneye kaldırıldığı açıklandı. İsrail Başbakanlık Ofisi, haberlerin doğruluğunu, ''bilinci tamamen yerinde'' ifadeleriyle teyit etti.

Reuters'ın haberine göre; İsrail basını, Netanyahu'nun kendisini kötü hissetmesi üzerine hastaneye kaldırıldığını, hastaneye giderken ''bilincinin tamamen yerinde'' olduğunu yazdı.

Bu haberlerin ardından açıklama yapan Netanyahu'nun ofisi haberleri doğrulayarak Netanyahu'nun Sheba Hastanesi'nde olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğu ve muayene edildiğini açıkladı.