Gazeteci Seymour Hersh: Biden Erdoğan'a 13 milyar dolarlık IMF kredisi sözü verdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması karşılığında 11-13 milyar dolarlık IMF kredisi teklif ettiği iddia edildi.

Sözkonusu iddiayı Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Seymour Hersh dile getirdi.

Hersh kendi internet sitesinde yayımladığı yazıda "Biden, Uluslararası Para Fonu tarafından Türkiye'ye çok ihtiyaç duyulan 11-13 milyar dolarlık kredi limitinin sağlanacağına söz verdi" ifadelerine yer verdi.

Gazeteci yazısında "işlem hakkında doğrudan bilgisi olan bir kaynağı"nın "Biden'ın bir zafer kazanması gerekiyordu ve Türkiye ciddi bir mali stres altında" dediğini aktardı.



