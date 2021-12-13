İsrail Başbakanı Bennett BAE lideri El Nahyan ile görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret eden ilk lideri oldu. ABD’de Trump yönetimi döneminde Beyaz Saray’da imzalanan İbrahim Anlaşmaları’ndan 15 ay sonra İsrail Başbakanı Bennett dün gece Abu Dabi’ye gitti ve bugün Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zeyid el Nahyan ile görüştü.

Bu, BAE ile İsrail arasında liderler düzeyinde kamuoyu önünde gerçekleştirilen ilk resmi görüşme oldu. Görüşmenin El Nahyan’ın özel sarayında yapıldığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Bennett’in sözcüsü, ziyareti bölge için “yeni bir gerçeklik” diye nitelerken, ikilinin ticari ilişkilere odaklanacağını açıkladı.

BAE devlet haber ajansı WAM’ın aktardığına göre Bennett de “İki ülke ilişkilerinin her alanda güçlendiğini ve bundan memnun olduğunu” söyledi. Bennett BAE ile ticaret, AR-GE, siber güvenlik, sağlık, eğitim, havacılık gibi alanlarda birçok işbirliği anlaşması imzaladıklarını ve ilişkilerin daha da gelişmesini beklediklerini söyledi.

WAM’a göre Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zeyid El Nahyan da “Ortadoğu’nun istikrarı” konusunda umutlu olduğu açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanı Bennett’in ayrıca BAE teknoloji ve ulaştırma bakanlarıyla da görüşeceği açıklandı.

İsrail’in Abu Dabi Büyükelçisi ise İran konusunun bugünkü görüşmenin gündeminde yer aldığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Haziran ayında BAE’yi ziyaret etmiş ve Abu Dabi’de İsrail Büyükelçiliği’ni ve Dubai’de İsrail Konsolosluğu’nun açılışını yapmıştı.