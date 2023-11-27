İsrail: Ateşkesin ardından saldırılar daha şiddetli olacak

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, çatışmalara verilen "insani aranın" sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarının "daha şiddetli ve tüm bölge boyunca" olacağını söyledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gallant, İsrail ordusunun bir kısmını işgal ettiği, ablukayı sıkılaştırdığı ve saldırılarıyla yıkımı artırdığı Gazze Şeridi'ndeki askerleri ziyaret etti.

Çatışmalara verilen "insani ara" sonrasındaki planlara değinen Gallant, "Saldırılar daha şiddetli olacak ve tüm Gazze Şeridi'nde gerçekleşecek" dedi. Gallant, askerlere güvenlik mekanizması ve hükümetin arkalarında durduğu mesajını vererek, "İşimiz bitene kadar durmayacağız" ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki 4 günlük ateşkes ve rehine takası anlaşması, bugün son gününde 2 gün daha uzatılmıştı.