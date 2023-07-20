İsrail askerleri Nablus'ta 19 yaşındaki Filistinli genci öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta ateş açarak öldürdüğü 19 yaşındaki Filistinli Bedir Mısri'nin cenazesi çok sayıda kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.
Cenazeye katılan Filistinliler İsrail karşıtı sloganlar atıldı.
Yahudi yerleşimciler ve İsrail polis şefi Kobi Şabtai'nin dün gece İsrail güçlerinin korumasında Nablus'taki "Yusuf Makamı"na düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinlilere İsrail askerlerince ateş açılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 19 yaşındaki Mısri'nin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 3 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Yahudi yerleşimciler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.