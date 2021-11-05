Yaz saati uygulaması, 2016 yılında AKP hükümeti ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde kalıcılaştırılmıştı. Kalıcı yaz saati uygulamasının halk sağlını olumlu etkileyeceği ve enerji tasarrufuna katkı sağlayacağı iddia edilmiş ancak yapılan bilimsel araştırmalar bu iddiaların tam aksini kanıtlamıştı. Eğitim-İş, 5 yıldır uygulamada olan kalıcı yaz saati uygulamasına dair "Karanlığa değil aydınlığa uyanmak istiyoruz" başlıklı bir açıklamada bulundu. Eğitim-İş'in açıklaması şöyle:
'İsraf uygulamasında inat': Kalıcı yaz saati uygulaması
Eğitim-İş, bilimsel temeli olmayan, sağlığı olumsuz etkileyen ve ekonomiye zarar veren kalıcı yaz saati uygulamasına son verilmesi için çağrıda bulundu.
Haber Merkezi