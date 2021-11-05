'İsraf uygulamasında inat': Kalıcı yaz saati uygulaması

Yaz saati uygulaması, 2016 yılında AKP hükümeti ve dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde kalıcılaştırılmıştı. Kalıcı yaz saati uygulamasının halk sağlını olumlu etkileyeceği ve enerji tasarrufuna katkı sağlayacağı iddia edilmiş ancak yapılan bilimsel araştırmalar bu iddiaların tam aksini kanıtlamıştı. Eğitim-İş, 5 yıldır uygulamada olan kalıcı yaz saati uygulamasına dair "Karanlığa değil aydınlığa uyanmak istiyoruz" başlıklı bir açıklamada bulundu. Eğitim-İş'in açıklaması şöyle:

'Milyonlarca çalışanı ve öğrenciyi olumsuz etkilemektedir'

"Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ısrarıyla Bakanlar Kurulu gündemine gelen ve 2016'da uygulamaya giren kalıcı yaz saati uygulaması, yıllardır milyonlarca çalışanı ve öğrenciyi olumsuz etkilemektedir.

Çocuklar, daha günün ağarmadığı saatlerde yollara düşmek zorunda kalmaktadır. Uykuya ve gün ışığına gelişimsel olarak en ihtiyaç duyduğu yıllarda çocukların bu kör, ışıksız saatlerde okula gitmek zorunda bırakılmasının hiçbir mantıklı gerekçesi yoktur. Uyku mahmurluğunu üstünden atamamış çocukların sabah sabah ışıklar açılacak kadar karanlık sınıflarda ders dinlemeye çalışması, hem eğitimciler için hem veliler için hem öğrenciler için bir çile halidir. Ayrıca okullar pandemiye karşı hala bu kadar korunaksızken, vakalar ülkede bu kadar tırmanıştayken ve mevsimsel gribin semptomlarıyla Covid-19'un semptomları bire bir örtüştüğü için birbirinden ayırmak bu kadar zorlaşmışken, çocukların sabahın ayazında yola çıkması, toplum sağlığı açısından da risk taşımaktadır.

'İsraf uygulamasında inat'

Öte yandan; bu yersiz yaz saati uygulaması, ülkenin kaynakları, gücü açısından da büyük bir israftır. İnsanlar, gün ışığında güne başlayamadığı için elektrik ve doğalgaz tüketimi ev ve işyerlerinde tırmanmaktadır. Kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesinden bir yıl sonra 2017’de Elektrik Mühendisleri Odası, uygulamanın ilk yılında bir önceki yılın aynı aylarına göre elektrik enerjisi tüketiminde artış olduğunu tespit etmiştir.

"Enerjide verimlilik" gibi ironik bir iddiayla hayatımıza sokulan bu israf uygulamasında inat edilmesinin anlaşılır bir tarafı yoktur. Uygulama tasarruf sağlamadığı gibi hem çocuklarımızın sağlığını ve okul başarılarını, hem de toplum psikolojisini ve iş verimliliğini de olumsuz etkilemektedir. AKP'nin elektrik şirketlerine sağladığı rantın faturasını çocuklarımız ve ailelerine ödetmeye kimsenin hakkı yoktur.

Eğitim-İş olarak hükümete sesleniyoruz: Hiçbir bilimsel temeli olmayan, hem çocukların sağlığını bozan hem ülke ekonomisine zarar veren kalıcı yaz uygulamasına derhal son verin!"